KARABÜK:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 20:12

Safranbolu’da 114 kök hint keneviri ele geçirildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda ormanlık alanda dere kenarına ekilmiş 114 kök hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Safranbolu'da 114 kök hint keneviri ele geçirildi
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda ormanlık alanda dere kenarına ekilmiş 114 kök hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, istihbarı çalışma sonrası Karabük İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte ilçeye bağlı Yazıköy bölgesine operasyon yaptı. Ormanlık alanda dere kenarına dikilmiş vaziyette 114 kök hint keneviri ekimi yapıldığını tespit eden ekipler bölgeyi takibe aldı. Kenevirlerin ekildiği bölgeye gelerek kenevirleri toplamaya çalışan İ.Ç isimli şahsı kıskıvrak yakalayan jandarma timleri şahsın evinde yaptıkları aramada ise kavanoz içinde içime hazır bir miktar kubar esrar maddesi de ele geçirdi.

Ormanlık alanda ekimi yapılan 114 kök hint keneviri Jandarma ekiplerince sökülerek imha edilirken, şahıs gözaltına alındı.
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