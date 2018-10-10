KARABÜK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:22

Safranbolu’da asayiş ve huzur uygulaması

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.

Safranbolu'da asayiş ve huzur uygulaması
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında faaliyet gösteren umuma açık işletmeler ve umuma mahsus yerlere yönelik genel asayiş ve huzur uygulaması yaptı. Vatandaşların hak ve özgürlüklerin korunabilmesi amacıyla yapılan uygulamada değişik suçlardan aranması bulunan iki şahıs yakalandı. Alkollü araç kullanmaktan 16 sürücüye işlem yapılıp ehliyetlerine el konulurken alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 kişiye adli işlem yapıldı. 4 aracın trafikten men edildiği uygulamada Karayolları Trafik Kanununun değişik maddelerinden 16 sürücüye ceza işlemi uygulandı.
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