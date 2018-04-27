KARABÜK:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:11

Safranbolu’da yapılması planlanan okullar konuşuldu

Safranbolu’da yapılması planlanan okullar ile ilgili toplantı Safranbolu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.Safranbolu’da yapılması planlanan okullar hakkında yapılan toplantı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer...

Safranbolu'da yapılması planlanan okullar konuşuldu
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Safranbolu’da yapılması planlanan okullar ile ilgili toplantı Safranbolu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.

Safranbolu’da yapılması planlanan okullar hakkında yapılan toplantı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında gerçekleşirken toplantıya, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve şube müdürleri, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve şube müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Ali Kaya, İl özel İdare Yatırım - İnşaat Müdürü Fatih Garip, Belediye İmar Müdür Vekili Deniz Şahin Çebi katıldı.

Safranbolu’da yapılması planlanan bazı okullar hakkında gerçekleştirilen toplantıda bilgiler alan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer; “ Eğitime dolayısı ile çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Devletimiz konu ile alakalı büyük yatırımlar yapmakta, yeni projeler üretmektedir. Bu kapsamda bizlerde Safranbolu olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz” dedi.

Toplantıda Kanuni Ortaokulu ile ilgili çalışmanın proje aşamasında olduğunu da ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Barış Mahallemizde bulunan okullar bölgesinde yapımı düşünülen okulların planlamasını gerçekleştirdik. Bununla birlikte hayırsever hemşerimiz Ali Baltacı beyefendi tarafından yaptırılacak olan ilköğretim okulu konusunda da görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Safranbolu’da eğitime yalnızca mülki idarelerin değil ailelerinde önem vermesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, “Elbette bu Safranbolu’ya dolayısı ile bölgeye eğitimde önemli başarılar getiriyor. Bu vesile ile ilçemizde başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, eğitime destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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