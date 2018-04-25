Şahin’den orman kooperatiflerine müjde

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Yenice ilçesinde 34 orman kooperatfini yakından ilgilendiren ve 30 Nisan tarihinde bitecek olan kış primi uygulamasının 15 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.Yenice İlçe Başkanlığına...

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Yenice ilçesinde 34 orman kooperatfini yakından ilgilendiren ve 30 Nisan tarihinde bitecek olan kış primi uygulamasının 15 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Yenice İlçe Başkanlığına orman kooperatifleri tarafından kış primi uygulamasının 30 Nisan’dan 15 Mayıs’a uzatılması için gelen yoğun talepler üzerine, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin konuyu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na ileti.

Bakan Eroğlu, ülke genelinde kış primi uygulamasının 15 gün uzatılması için Orman Genel Müdürlüğüne talimat verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mehmet Ali Şahin “Yenice ilçemizde 34 orman kooperatifinde direk ilgilendiren kış primi uygulaması ile ilgili Bakanımız Veysel Eroğlu bey sağ olsunlar bizi kırmadılar ve uygulamanın 15 gün uzatılması için Orman Genel Müdürlüğüne talimatı verdiler. Yenice’de geçimini orman işçiliğinden kazanan hemşerilerime hayırlı olsun.” Dedi.

Şahin, Orman Genel Müdürlüğünün kış primi uygulamasını bölgeye özel değil ülke genelinde uygulama kararı alacağını da ifade etti.