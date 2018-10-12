KARABÜK:
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12 Ekim 2018 Cuma 18:50

Sanayi Bakanı Varank’a Karabük, Zonguldak ve Bartın çıkarması

Karabük, Zonguldak ve Bartın protokolü, Filyos Liman projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a adeta çıkarma yaptı.Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve Bartın Valisi Nusret Dirim ile birlikte 3 ilin AK...

Sanayi Bakanı Varank'a Karabük, Zonguldak ve Bartın çıkarması
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Karabük, Zonguldak ve Bartın protokolü, Filyos Liman projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a adeta çıkarma yaptı.

Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve Bartın Valisi Nusret Dirim ile birlikte 3 ilin AK Parti Milletvekilileri, İl Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşan heyet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette 100 yıllık Filyos Liman Projesinin, demiryolu, havalimanı ve karayolu ile desteklenmesi ile Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı olacağını ve yaklaşık 12 bin kişiye iş imkânı sunağını ifade eden heyet, projenin bir an evvel bitirilmesi için Bakan Varank’tan destek istediler.

Ayrıca Karabük Valisi Kemal Çeber Organize Sanayi Bölgeleri, KARDEMİR ve Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin son durumları hakkında da Bakan Varank’a bilgiler verdi.

En kısa sürede ilk ağır sanayi hamlesinin başladığı Karabük ilini ziyaret etmek istediğini ifade eden Bakan Varank, nazik ziyaretleri için heyete teşekkür etti.
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