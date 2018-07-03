SGK’dan borçululara yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük Müdürü İsmail Yıldırım, vergi ve bazı alacakların yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyen borçlular için müracaatların 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini açıkladı.7143 sayılı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük Müdürü İsmail Yıldırım, vergi ve bazı alacakların yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyen borçlular için müracaatların 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

7143 sayılı Kanuna göre SGK’ya borcu olan İşveren, Sigortalı ve Hak Sahiplerine yeni bir fırsat daha sunuyor. Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklama göre, yapılandırmadan kimlerin faydalanacağı, neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilirken, Yapılandırma kapsamına sigorta primi borçları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi İdari para cezası, damga vergisi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi, Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı borçları, işsizlik sigortası, 31 Mart 2018 tarihi önce bitirilmiş olan inşaatların asgari işçilikten dolayı çıkmış olan fark prim borçları, yine isteğe bağlı sigorta prim borçları, topluluk sigortası, üçüncü kişilerden kaynaklanan rücu alacakları da girdi.

İdari Para Cezalarının yüzde 50’si ile gecikme cezaları ve zamlarının silindiğini de belirten Yıldırım, “31 Mart 2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile 18 Mayıs.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir” dedi.

Yıldırım, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu ve en yakın Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmekte olduğuınu ifade ederek “İşverenlerimiz ayrıca e-Sigorta yoluyla online ortamda yapabilmektedir. Yapılandırılan borçları 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecektir. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir” diye konuştu.