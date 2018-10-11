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11 Ekim 2018 Perşembe 14:10

Sıfır atık projesi Yenice’de uygulamaya girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında, Yenice Belediyesi tarafından temini sağlanan 68 adet geri dönüşüm kovası, Yenice İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Şık’a teslim edildi.İsrafın...

Sıfır atık projesi Yenice'de uygulamaya girdi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında, Yenice Belediyesi tarafından temini sağlanan 68 adet geri dönüşüm kovası, Yenice İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Şık’a teslim edildi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef ile uygulamaya konulan sıfır atık projesi böylelikle Yenice’deki okullarda da uygulamaya girmiş olacak.

Yenice’deki 17 okula toplam 68 adet geri dönüşüm kovası konulacağı dile getirildi.
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