KARABÜK:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 00:22

Tarihi çeşmeler restore ediliyor

Karabük’ün Çerçiler Mahallesinde Osmanlı’dan kalma tarihi çeşmelerin restore çalışmaları başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Safranbolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınan onay ile yürütülen...

Tarihi çeşmeler restore ediliyor
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Karabük’ün Çerçiler Mahallesinde Osmanlı’dan kalma tarihi çeşmelerin restore çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Safranbolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınan onay ile yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi çeşmeler İl Özel İdaresi tarafından Osmanlı mimarisinde yaygın olarak kullanılan teknikle restore ediliyor.

Çerçiler Mahallesi Muhtarı Halim Kaya, geçmişte köylerinde içme suyu ve çamaşırhane suyu ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sularının bağlı olduğu

tarihi çeşmelerde zaman içinde gerekli korumalar

yapılmadığı için yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce Karabük Belediyesi tarafından restore edilen 3 adet çeşme ve 2 adet çamaşırhane kültür mirasımıza kazandırılmıştı.Bizlere emanet bırakılan 6 adet çeşme ve 3 adet

çamaşırhanenin gelecek kuşaklara aktarılması ve tarihimizin yaşatılması için çabaladık. Tarih bütünlüğümüz içinde dünümüzü bugüne, bugünümüzü yarına bağlayan en önemli unsurlardan

birisi olan çeşmeler su kültürümüzü de yansıtmaktadır. Değerlerimizden birisi olan su kültürünün geçmiş olduğu

yerler ve su kültürüne ait işaretler aslında geçmişimizin aynasıdır. Aynalarımızın geleceğe yansıması için bu tarihi

eserlerîmizi geleceğe emanet etmek, görevlerimizin başında geliyor" dedi.

Kaya, tarihi mirasların restore edilmesinde destek olan Karabük Valisi Kemal Çeber’e, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye,Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu’ya, İşadamı Şefik Dizdar’a teşekkür etti.
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