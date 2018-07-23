KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:00

Tek katlı evin çatısında yangın çıktı

Karabük’te kimsenin yaşamadığı bir evin çatı katında bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı.Olay, Soğuksu Mahallesi Umut Sokak mevkiinde meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı tek katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı....

Tek katlı evin çatısında yangın çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Karabük’te kimsenin yaşamadığı bir evin çatı katında bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı.

Olay, Soğuksu Mahallesi Umut Sokak mevkiinde meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı tek katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlardan öğrenilen bilgiye göre yanan evin daha önce hayatını kaybeden Melek adında bir yaşlı kadına ait olduğu belirtti. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku