TSO yeni yönetiminden başkan Vergili’ye ziyaret

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve Meclis Başkanı Salih Yılmaz Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti.Geçtiğimiz günlerde yapılan Karabük TSO seçimleri sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına...

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve Meclis Başkanı Salih Yılmaz Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Karabük TSO seçimleri sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Mescier ve Meclis Başkanı Salih Yılmaz ile TSO’nun yeni yönetimi Vergili’yi makamında ziyaret etti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Mescier ve Meclis Başkanı Salih Yılmaz ile yeni yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.