Türk İslam Sanatları Sergisi açıldı

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ilki geçen yıl yapılan Türk İslam Sanatları Sergisi’nin bu yıl ikincisi yapıldı.Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip bölümü öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu Türk İslam...

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ilki geçen yıl yapılan Türk İslam Sanatları Sergisi’nin bu yıl ikincisi yapıldı.

Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip bölümü öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu Türk İslam Sanatları eserlerinin sergilendiği serginin açılışı Celal Hatıl Parkında Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve protokol tarafından yapıldı. Kaymakam Demirel ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Sergide hat, tezhip, minyatür, ahşap oyma, ebru gibi İslam Sanatı eserleri yer alıyor.