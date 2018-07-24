KARABÜK:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:01

Türk Kızılayı Karabük Şubesi’nden yangınzedelere yardım

Karabük’ün Ovacık İlçesine bağlı Beydini köyünde geçtiğimiz haftalarda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında mağdur olan vatandaşlara Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından yaşam konteynırları teslim edildi.Yangın sonrasında...

Türk Kızılayı Karabük Şubesi'nden yangınzedelere yardım
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Karabük’ün Ovacık İlçesine bağlı Beydini köyünde geçtiğimiz haftalarda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında mağdur olan vatandaşlara Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından yaşam konteynırları teslim edildi.

Yangın sonrasında evsiz kalan ve maddi manevi olarak çok büyük sıkıntılar yaşayan ailelere 5 adet yaşam konteyneri teslim eden Kızılay Karabük Şubesi yetkilileri ailelerin mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sonucunda zarar gören ailelerin mağduriyetlerini gidermek için Düzce Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden 5 adet yaşam konteyneri alarak Beydini köyünde mağdur olan vatandaşlara ulaştırıldığını ifade eden Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, “ Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak İlimizde yardıma muhtaç olan herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ovacık İlçemize bağlı Beydini Köyünde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yangında mağdur olan 5 ailemize o günde ilk ulaşanlardandık. Bugünde kendilerine İl Özel İdaremizin iş makinesi tırları ile yaşam konteynerlerini teslim ederek biraz olsun mağduriyetlerini gidermeye çalıştık” dedi.
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