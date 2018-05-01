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01 Mayıs 2018 Salı 14:55

Ulupınar, 1 Mayıs’ı kutladı

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Ulupınar, barış, huzur ve bayram havasında geçmesini temenni ettiği mesajında; “Cumhurbaşkanı ve Genel...

Ulupınar, 1 Mayıs'ı kutladı
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AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ulupınar, barış, huzur ve bayram havasında geçmesini temenni ettiği mesajında; “Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi, Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum” dedi.

Karabük Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Özgür Ulupınar, “tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.
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