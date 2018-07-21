KARABÜK:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:13

Uluslararası öğrencilerine el sanatları eğitimi

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında 18 ülkeden Karabük’e gelen 23 öğrenci, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) el sanatları kurs eğitimi almaya başladı.Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve...

Uluslararası öğrencilerine el sanatları eğitimi
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Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında 18 ülkeden Karabük’e gelen 23 öğrenci, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) el sanatları kurs eğitimi almaya başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) ev sahipliğinde Karabük’te bulunan 23 öğrenci, SAKEM’de çok boyutlu ‘Kağıt Rolyef Kesme Sanatı ve Seramik’ kurslarında 3 hafta boyunca eğitim alacak.

Yunus Emre Enstitüsü’nün 2010’dan bu yana Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında bu yıl üçüncü yaz okulu etkinliği çerçevesinde, 118 ülkeden bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Karabük Üniversitesi 18 ülkeden 23 öğrenciye ev sahipliği yaparken, bu projede öğrencilere hem dil, hem de Türk kültürü ve sanatı tanıtılacak.

SAKEM’de Uluslararası öğrencilere geçtiğimiz yıllarda kısa dönemli eğitim programları düzenlendiği, Türk sanatları alanında eğitimler verildiği, bu yıl da öğrencilere Türk kültürünü ve el sanatlarını atölye çalışması şeklinde öğretileceği belirtildi. Etkinlik kapsamında uluslararası öğrenciler eğitime Kağıt rolyef çalışmasıyla başladı. Öğrencilerin seramik eğitimi de alacakları programda Türk kültürüne karşı ayrıca bir ilgi duydukları gözlemlendi.

SAKEM İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile geleneksel sanatları canlandırma konusunda yaptığı çalışmaların yanı sıra, çağa uygun modern eğitim sistemiyle de Safranbolu’da öncü olmaya devam ediyor.
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