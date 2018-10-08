KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:14

Ünal, “Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz”

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti’nin Kızılcahamam kampı’nda değerlendirmelerde bulunarak “Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz” dedi.Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti 27....

Ünal, 'Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti’nin Kızılcahamam kampı’nda değerlendirmelerde bulunarak “Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve değerlendirme toplantısı sonrası konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, “Bu toplantıların birliğimize, beraberliğimize katkı sağladığını, sevgimizi arttırdığını, kardeşliğimizi büyüttüğünü biliyoruz. Hepimizin ortak noktası Karabükümüze hizmet etmek. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da arttırmak için hep birlikte şehrimiz için çalışıyoruz. Sorumluluğumuz büyük. 2019 seçimleri bizler için çok önemli. Karabük milletvekilleri olarak da sorumluluğumuzu biliyor ve bunun için daha çok çalışacağımızın farkındayız” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz”

Ünal, bu seçim sürecinde her zamankinden daha fazla iyimser olmaları gerektiğini ifade ederek, Birbirimizi desteklemeli ve sahip çıkmalıyız. Kendi içimizdeki bütünlüğümüzü koruduğumuz sürece her zaman daha ileri gideceğimizi biliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duygusuyla, ilkelerimizden taviz vermeden hizmetlerimizi sürdürecek ve cumhurbaşkanımızın arkasında yürümeye devam edeceğiz. Karabük’te siyaset denildiği zaman akla başarı gelir, kardeşlik gelir, birlik ve beraberlik gelir. Karabük olarak birliği ve beraberliğimizi göz önünde tuttuğumuz sürece her seçimden Allah’ın izniyle zaferle çıkarız” diye konuştu.

Ünal, yeni dönemin yol haritası olacak olarak değerlendirdiği 27’nci istişare toplantısının ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku