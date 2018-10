Ünal, “Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz”

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti’nin Kızılcahamam kampı’nda değerlendirmelerde bulunarak “Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve değerlendirme toplantısı sonrası konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Ünal, “Bu toplantıların birliğimize, beraberliğimize katkı sağladığını, sevgimizi arttırdığını, kardeşliğimizi büyüttüğünü biliyoruz. Hepimizin ortak noktası Karabükümüze hizmet etmek. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da arttırmak için hep birlikte şehrimiz için çalışıyoruz. Sorumluluğumuz büyük. 2019 seçimleri bizler için çok önemli. Karabük milletvekilleri olarak da sorumluluğumuzu biliyor ve bunun için daha çok çalışacağımızın farkındayız” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz”

Ünal, bu seçim sürecinde her zamankinden daha fazla iyimser olmaları gerektiğini ifade ederek, Birbirimizi desteklemeli ve sahip çıkmalıyız. Kendi içimizdeki bütünlüğümüzü koruduğumuz sürece her zaman daha ileri gideceğimizi biliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duygusuyla, ilkelerimizden taviz vermeden hizmetlerimizi sürdürecek ve cumhurbaşkanımızın arkasında yürümeye devam edeceğiz. Karabük’te siyaset denildiği zaman akla başarı gelir, kardeşlik gelir, birlik ve beraberlik gelir. Karabük olarak birliği ve beraberliğimizi göz önünde tuttuğumuz sürece her seçimden Allah’ın izniyle zaferle çıkarız” diye konuştu.

Ünal, yeni dönemin yol haritası olacak olarak değerlendirdiği 27’nci istişare toplantısının ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi.