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12 Ekim 2018 Cuma 17:35

Ürkmezer devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Safranbolu’nun tarihi okulları arasında yer alan Kalealtı İlköğretim Okulu’nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih...

Ürkmezer devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi
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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Safranbolu’nun tarihi okulları arasında yer alan Kalealtı İlköğretim Okulu’nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve yetkililerle birlikte restorasyon çalışmaları devam eden Kalealtı İlköğretim Okulu’nu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu’nun tarihine sahip çıkmaya devam ettiklerini ifade ederek, “İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu yürütülen okulda çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Safranbolu gerek kamu kurumları gerekse bilinçli halkı ile korumacılıkta her daim adından söz ettirmekte. Bu bağlamda Kalealtı İlkokulumuzda Safranbolu’ya yıllarca eğitim alanında hizmet vermiş ve uzun bir süredir de atıl vaziyette beklemekteydi. Restorasyonuna başlanılan okulumuz inşallah kısa süre tamamlanıp, eski güzel günlerine kavuşacaktır.” dedi.

Restorasyon çalışmalarına Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği belirtildi.
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