KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:39

Ürkmezer, Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay ve yönetim kurulu üyeleri Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında...

Ürkmezer, Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay ve yönetim kurulu üyeleri Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uluçay, kendilerine vakit ayıran ve dünya mirası, bölgenin göz bebeği olan Safranbolu’da gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Ürkmezer’e teşekkür ederek, Genç MÜSİAD çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, geleceğin işadamlarını ve onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla kurulan MÜSİAD’ın, milli ve manevi değerleri ışığında, evrensel gelişmeleri de dikkate alarak, Türk gençliğinin donanım ve kalitesini yükseltmek için de çalışmalar yaptığını bildiklerini söyledi. Ürkmezer, Genç MÜSİAD’ın çalışmalarında başarılar dilerken, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Genç MÜSİAD Başkanı Uluçay, Ürkmezer’e bir tablo takdim etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku