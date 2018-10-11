Ürkmezer, Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay ve yönetim kurulu üyeleri Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında...

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay ve yönetim kurulu üyeleri Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uluçay, kendilerine vakit ayıran ve dünya mirası, bölgenin göz bebeği olan Safranbolu’da gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Ürkmezer’e teşekkür ederek, Genç MÜSİAD çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, geleceğin işadamlarını ve onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla kurulan MÜSİAD’ın, milli ve manevi değerleri ışığında, evrensel gelişmeleri de dikkate alarak, Türk gençliğinin donanım ve kalitesini yükseltmek için de çalışmalar yaptığını bildiklerini söyledi. Ürkmezer, Genç MÜSİAD’ın çalışmalarında başarılar dilerken, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Genç MÜSİAD Başkanı Uluçay, Ürkmezer’e bir tablo takdim etti.