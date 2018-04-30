KARABÜK:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:52

Üst Birlik Başkanı Özgün, “Erken prim uygulaması 15 gün uzatıldı”

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri ve İlçeleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı Sabri Özgün, gazetemize yaptığı yazılı açıklamada erken prim uygulamasının on beş gün uzatıldığını belirtti.

Üst Birlik Başkanı Özgün, 'Erken prim uygulaması 15 gün uzatıldı”
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Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri ve İlçeleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birlik Başkanı Sabri Özgün, gazetemize yaptığı yazılı açıklamada erken prim uygulamasının on beş gün uzatıldığını belirtti.

Özgün, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; “Orman Köylülerimizin üretim işinde çalışan Kooperatiflerimiz için erken üretim primi süresinin bir ay uzatılması ile ilgili olarak (OR-KOOP) Bölge Birlik Başkanlığımızca Orman Genel Müdürlüğü’ne 10/04/2018 tarih ve 2018/144 sayılı yazımızla erken üretim süresinin bir ay uzatılması istenmiş olup, Orman Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2018/ tarih ve E. 888117 sayılı emirleri ile 15 gün uzatılması Orman Bölge Müdürlüklerine ve Orman İşletme Müdürlüklerine emirlenmiştir.

Erken üretim işlerinin 15 gün uzatılmasında emeği geçen AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık Beye, Karabük Milletvekillerimize; Orman Köylüsü ve Orman Kooperatifleri adına teşekkür eder, bu vesile ile tüm Orman Köylüsü ve Kooperatif Yöneticilerimizin; Beraat Kandilini kutlar; sağlık ve mutluluklar temenni ederim.”
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