Üzerine makine devrilen işçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kereste fabrikasında çalışan 23 yaşındaki Burak Köseoğlu’nun üzerine kereste biçme makinesi devrildi. Makine altında kalan işçi Burak Köseoğlu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalede kaburgalarının kırıldığı tespit edilen Burak Köseoğlu, Kocaeli’ye sevk edildi.

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