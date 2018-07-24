Uzun, “Sıcak asfalt çalışmalarımız sürüyor”

2018 yılında köy yollarında 80 kilometre sıcak asfalt yapmayı hedefleyen Karabük İl Özel İdaresi çalışmalarına devam ediyor.

Sıcak asfalt programı kapsamında merkeze bağlı Arıcak köyünde çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdare tarafından yaklaşık üç yıldır kente yapılan en büyük hizmetin asfalt çalışmaları olduğunu belirterek, “Karabük merkez ve ilçelerinde üretimini kendimizin yaptığı soğuk asfalt çalışması ile köylerimizin yol standartları en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılıyor. Sathi kaplamanın yanı sıra bu yıl bir ilki daha gerçekleştirerek sıcak asfalt çalışmasına başladık. İlimiz geneli 87 bin ton asfalt ile 80 km sıcak asfalt hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartları müsait oldukça hem sathi kaplama hem de sıcak asfaltta çalışmalarımız sürecek” dedi.

Genel Sekreter Uzun son olarak, özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.