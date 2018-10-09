KARABÜK:
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09 Ekim 2018 Salı 16:39

Vergili esnafın taleplerini yerinde dinledi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kemal Oyman Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.Kemal Oyman Sanayi Sitesinde esnafları gezerek bereketli kazançlar dileyen Başkan Vergili, sanayi esnafının talep ve beklentilerini...

Vergili esnafın taleplerini yerinde dinledi
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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kemal Oyman Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Kemal Oyman Sanayi Sitesinde esnafları gezerek bereketli kazançlar dileyen Başkan Vergili, sanayi esnafının talep ve beklentilerini de dinledi. Sanayi bölgesinde iş yeri sahibi ve çalışanlarıyla sohbet edip, çay içen Başkan Vergili, Karabük’ün gelişmesi için esnafla el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Esnaflar Belediye Başkanının ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını, isteklerimizi ve sıkıntılarımızı Belediyeye gelmeden söyleyebildiklerini dile getirdiler.
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