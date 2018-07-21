Vergili, 'Hiç kimseden icazet alıp siyaset yapmadım'

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük´ün yerel televizyonuna katılarak, Karabük gündemi ve Karabük Belediyesi´nin yapmış olduğu çalışmalara dair soruları yanıtlayarak bilgiler verdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 2 yıl önce yaşanan 15 Temmuz gecesinin unutulacak bir gece olmadığını, demokrasi nöbetlerinin çok iyi bir stratejik program olduğunu ve demokrasi nöbetlerindeki halkın kararlılığı o gece başka planların uygulanmasını engellediğini söyledi.

“Karabük dediğimiz zaman siyasi kimliklerimiz konuşulmamalıdır” diyen Vergili, “Karabük’ün sorunları konuşulmalıdır. Karabük’teki sağlık problemini kendi kendimize ortaya çıkarttık. O tarihte Karabük’teki Adalet ve Kalkınma Parti’li arkadaşlarımızın ısrarı yüzünden hastane gelişemeyecek bir bölgeye kuruldu. Bu konunun aynısı havaalanı konusunda da yaşanacaktır. Biz bu hastane mevcut hali ile kalsın, bizde size Öğlebeli bahçelerinden 200 dönüm yer verelim gelin hastaneyi buraya yapın dedik. Karabük’ünde tam merkezi ulaşım açısından da rahat ve ileride de gelişebilecek bir bölgeydi. 5000 Evler Mahallesindeki Doğum Hastanesinin yıkılıp fakülte yapılmasını da

anlamış değilim. Ben bu zamana kadar insanların oyunu alabilmek için hiçbir zaman yalan konuşmadım” ifadelerini kullandı.

Vergili Marzinc’i ve KARDEMİR’i de takip ettiğini dile getirerek, “Yılsonunda da Kardemir’in bütün problemi bitmiş olacaktır. Marzinc ile ilgili problemin de tamamına yakını bitti. 500 bin ton cüruf Karabük’ten temizlendi. Su ile ilgili problemlerini çözdüler. Ayrıca yine su iler ilgili yılsonuna 40 trilyonluk ikinci bir yatırım daha yapacaklar. İçerisi son derece sağlık koşullarına uygun bir şekilde çalışıyor. Komisyonumuz tarafından her ay denetlenip, raporlar tutuluyor. Kardemir’in şuan ki zararına Karabük’ün öz malı olduğu için ve yılsonuna kadar taahhüt verdiği katlanıyoruz. Kardemir’de kapasite artırımı ile birlikte filtrelerinde artırılması geriyordu. Bunu da yılsonuna kadar tamamlayacaklar” diye konuştu.

Kanyon Park projesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Vergili, planlanan projeler hakkında da şunları söyledi. Kanyon Park projesinin içerisinde spor alanları, yürüyüş parkurları, oturma alanları var. Kanyon Park projesi kapsamında bu bölgeye 3 bin 800’e yakın ağaç dikilecektir. Kanyon Köprüye de yapılmaz diyorlardı. Şirinevler Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri projesinin de üstü elektrikli açılır kapanır bir çatı yapılacak. Daha sonrada pazar yeri eski yerine taşınacaktır. 2 tane daha asansör projem var. Bir tanesi Namık Kemal ve Atatürk Mahallesinin ortasından Kartaltepe Mahallesine çıkmak için diğeri de Karabük mahallesinden mezarlığa çıkmak için. Karabük Belediyesi’nin tarihinde olmadığı kadar malı var. Bunlar bağış falanda değil, hepsi para ile satın alındı. Şuanda Karabük Belediyesi kendi kaynaklarını paraya çevirse 150 - 200 trilyon para çıkartabilecek durumdadır. Bu kaynakların çoğu da bizim dönemimizde oldu. Karabük Belediyesi’nin içerisine hiçbir zaman siyaset sokmadık. Ayrıca Şehir merkezindeki Devlet Demir Yolları arsasıyla ilgili bir problem yok. Devlet Demir Yolları Türkiye’de en ağır çalışan kurumdur. Buda orada çalışan arkadaşlar yüzünden değil, ellerindeki yönetmeliklerden dolayıdır.”

"Hiç kimseden icazet alıp siyaset yapmadım"

Eski valilik binasının olduğu yere yapılacak camii’de kitapların yer alacağını dile getiren Vergili “Hem Vali Bey hem de Mehmet Ali Şahin Bey Karabükspor ile ilgili çok büyük efor sarf etti. Ben hiç kimseden icazet alıp siyaset yapmadım. Bu konuda beklide Türkiye’deki tek örnek benimdir. Beni başkan yapar mısınız diye kimseden benim bir ricam olmadı. Yerel yönetimler seçimi bir hizmet yarışıdır. Bunun için bir ittifak olması söz konusu olmaz. Ama İttifakın zedeleneceğini de sanmıyorum” dedi.