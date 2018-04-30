Yenice Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları doktoru atandı

sağlık Bakanlığı tarafından 80. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile ihtiyaçları doğrultusunda Karabük’e 9 yeni uzman hekim ataması yapıldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal’ın yaptığı açıklamaya göre, Yenice Devlet Hastanesi’ne İç Hastalıkları Uzmanı olarak Esra Yeşilyurt atandı. Uysal, atamayla ilgili yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığımız tarafından 80. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile ihtiyaçlarımız doğrultusunda Karabük’ümüze 9 yeni uzman hekim ataması yapıldı. Atamalar ve sağlık alanındaki desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’a şükranlarımı sunuyor, görevlerine yeni başlayacak hekimlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Henüz görevine başlamayan, Uzman Doktor Esra Yeşilyurt’un göreve başlaması halinde Yenice Devlet Hastanesi’ndeki uzman doktor sayısı dört olacak.