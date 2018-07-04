KARABÜK:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:17

Yenice MYO’ya 90 öğrenci alınacak

3 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan Karabük Üniversitesi’ne bağlı Yenice Meslek Yüksekokulu’na açılmasına karar verilen iki yeni bölüm ile birlikte 90 öğrenci alınacağı duyuruldu.Yenice MYO’da yeni açılacak bilgisayar programcılığı...

Yenice MYO'ya 90 öğrenci alınacak
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3 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan Karabük Üniversitesi’ne bağlı Yenice Meslek Yüksekokulu’na açılmasına karar verilen iki yeni bölüm ile birlikte 90 öğrenci alınacağı duyuruldu.

Yenice MYO’da yeni açılacak bilgisayar programcılığı ve raylı sistemler makine teknolojisi bölümleri tercih kılavuzunda yayınlandı. Bu bölümlere 20 ‘şer öğrencinin yerleşebileceği duyuruldu. Okulun ilk açıldığı günden bu yana var olan bölümü olan ve ilk mezunlarını bu yıl sonunda veren iş sağlığı ve güvenliği bölümüne de 50 öğrenci başvurabilecek. İlgili bölümlere % 50 oranında tercih yapılması ve yerleşme olması gerektiği dile getirilirken, bu hedefe ulaşılamaması halinde bölümlerin gelecek açısından sıkıntılı bir sürece gidebileceği belirtildi.

Okula yeni bölümler açılması ile ilgili memnuniyetini belirten Yenice Fakülte Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mücahit Toprak, emeği geçen herkese ayırım yapmaksızın teşekkür ettiklerini belirterek,

okulun fiziki olarak bin 500 öğrenciye cevap verecek nitelikte olduğunu ve önümüzdeki yıl için de yeni bölümlerin açılmasını beklediklerini ifade etti.
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