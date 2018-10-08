KARABÜK:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:23

Yenice Şoförler Odası Başkanı Çakıl “ Kantardan kaçan araçlar Yenice yoluna zarar veriyor”

Yenice Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sedat Çakıl, yolların tonaj yüzden zarar gördüğünü ve ölümlü yaralanmalı kazaların meydana geldiğini ileri sürdü.Yenice Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sedat Çakıl,...

Yenice Şoförler Odası Başkanı Çakıl ' Kantardan kaçan araçlar Yenice yoluna zarar veriyor”
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Yenice Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sedat Çakıl, yolların tonaj yüzden zarar gördüğünü ve ölümlü yaralanmalı kazaların meydana geldiğini ileri sürdü.

Yenice Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sedat Çakıl, konuyla ilgili yaptığı çalışmaları dile getirerek, " Karabük-Ankara karayolunun Eskipazar’da bulunan kantarına girmemek için özellikle Sinop, Kastamonu ve Karabük yönlerinden giden ağır tonajlı araçların Karabük Yenice karayolunu tercih etmeleri nedeniyle, kapasitesinin üzerinde trafiğe sahip olan yola zarar vererek kazalar meydana gelmektedir" dedi.

Çakıl, "Nakliyecilik yapan odamıza kayıtlı esnafımızın ve şoförlerimizin önemli bir sorunu olan bu konuyu Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Karabük Valilik makamı ile Mehmet Ali Şahin’e bilgiler vererek gerekli çalışmaların yapılması konusundaki görüşlerimizi iletmiştik. Bu araçlara kapasitelerinden fazla yük verilmemesini istemiştik. Kapasitesinden fazla yük alan ağır tonajlı araçlar kantara girdiklerinde fazla yükledikleri mal için yüklü ceza ödemek zorunda kaldıklarından kantar uygulaması olmayan Karabük - Yenice yolunu tercih etmektedirler. Genellikle akşam saatlerinde Yenice yolunu kullanan bu araçlar yolun zarar görmesine, yıpranmasına neden olmakta ve her an kazalara yol açabilecek şekilde tehlike saçmaktadırlar. Yollarımızın yıpranmaması ve üzücü kazaların yaşanmaması için ilgililerin konuya eğilmelerini ve denetimlerin hızlandırılmasını, diğer önlemlerin alınmasını tekrar istiyoruz. Milli servetin korunması, can ve mal kayıplarının olmaması, kapasitesi kadar yük alan nakliyecilerin haksız rekabete uğramaması için ilgili ve yetkililerden gerekenlerin yapılmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verdi.
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