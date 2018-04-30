Yenice’de gönül köprüsü projeleri devam ediyor

Karabük Yenice’de Satuk-Balıkısık İlkokulu öğretmeni İbrahim Yetim önderliğinde "Gönül Köprüleri" kurulmaya devam ediyor.Daha önce oyuncak projesi ile öğrencilerine hayallerindeki oyuncakları temin eden, "Başkent gezisi" ile hayallerindeki...

Karabük Yenice’de Satuk-Balıkısık İlkokulu öğretmeni İbrahim Yetim önderliğinde "Gönül Köprüleri" kurulmaya devam ediyor.

Daha önce oyuncak projesi ile öğrencilerine hayallerindeki oyuncakları temin eden, "Başkent gezisi" ile hayallerindeki gezilerden birinin gerçekleşmesine vesile olan İbrahim Yetim "Her öğrencime bir bisiklet" projesi ile hayırsever vatandaş ve kurumların desteğini alarak öğrencilerinin hayallerinden birini daha gerçekleştirdi.

Öğrencilerinin çok mutlu olmalarına vesile olan herkese şükranlarını sunan İbrahim Yetim, gelecekte kurulacak gönül köprülerinin de müjdesini verdi.