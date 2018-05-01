KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:01

Yenice’de HES konferansı verilecek

Yenice Platformu ve TEMA Karabük İl Temsilciliğinin ortak çalışması sonucu Şeker Kanyonuna yapılması planlanan HES konusunda bir etkinlik yapılacak.

Yenice'de HES konferansı verilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yenice Platformu ve TEMA Karabük İl Temsilciliğinin ortak çalışması sonucu Şeker Kanyonuna yapılması planlanan HES konusunda bir etkinlik yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, 11 Mayıs’ta Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Oğuz Kurdoğlu Yenice’ye gelerek HES olayıyla ilgili bir konferans verecek. Dr. Oğuz Kurdoğlu’nun HES ve Yenice olayını çok iyi bildiği, çeşitli örneklemelerle zararlarını ortaya koyacağı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku