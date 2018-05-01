Yenice’de HES konferansı verilecek

Yenice Platformu ve TEMA Karabük İl Temsilciliğinin ortak çalışması sonucu Şeker Kanyonuna yapılması planlanan HES konusunda bir etkinlik yapılacak.

Yenice Platformu ve TEMA Karabük İl Temsilciliğinin ortak çalışması sonucu Şeker Kanyonuna yapılması planlanan HES konusunda bir etkinlik yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, 11 Mayıs’ta Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Oğuz Kurdoğlu Yenice’ye gelerek HES olayıyla ilgili bir konferans verecek. Dr. Oğuz Kurdoğlu’nun HES ve Yenice olayını çok iyi bildiği, çeşitli örneklemelerle zararlarını ortaya koyacağı öğrenildi.