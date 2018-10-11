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11 Ekim 2018 Perşembe 16:37

Yenice’de zabıtadan etiket denetimi

Yenice Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası büyük marketler başta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı.Yenice Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle büyük marketlerde...

Yenice'de zabıtadan etiket denetimi
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Yenice Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası büyük marketler başta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı.

Yenice Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle büyük marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Marketlere girerek reyonları gezen ekipler, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artışı, gramaj eksikliği ve yerli malı etiketlerini kontrol etti. Ekipler, raf fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması da yaptı.

Denetimlerde bazı ithal ürünlere yerli üretim logosu konulduğunu tespit eden ekipler, market görevlilerine uyarılarda bulundu.
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