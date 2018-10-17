KARABÜK:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:01

Yeniceliler Derneğinden Ankara çıkarması

Yeniceli dernek ve oda başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Karabük ve Zonguldaklı milletvekilleri ile bir araya geldi.Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, yönetim kurulundan Ercan Cebecik,...

Yeniceliler Derneğinden Ankara çıkarması
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Yeniceli dernek ve oda başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Karabük ve Zonguldaklı milletvekilleri ile bir araya geldi.

Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, yönetim kurulundan Ercan Cebecik, Cemal Delibasan, Serdar Karaöz, Mevlüt Çalış ve Tevfik Karaman’ın katıldığı ziyarete Zonguldak Yenice Derneği Başkanı Yaşar Karaman, Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı ve Ergün Düzgün, Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abanoğlu, Yenice Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sedat Çakıl, Dernek yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Karabük ve Zonguldak milletvekilleri ile bir araya gelen heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanları ile istişarede bulundu.

AK Parti Genel Merkezi ve Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanlığı’na gerçekleştirilen ziyaretlerde Yenice’nin sorunları dile getirildi.
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