KARABÜK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:19

Yenice’nin genç mucitleri icraatlarını sergiledi

Karabük’ün Yenice ilçesinde bu yıl on okulda yapılacak olan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın ilk açılışı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projelerle açıldı.4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda, Yenice İmam Hatip Ortaokulu...

Yenice'nin genç mucitleri icraatlarını sergiledi
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Karabük’ün Yenice ilçesinde bu yıl on okulda yapılacak olan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın ilk açılışı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projelerle açıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda, Yenice İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin projeleri beğeniye sunuldu. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuarın açılışında bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, “Hepinizin de bildiği gibi 5.sınıftan itibaren çocukların araştırma, merak duygularını ilgi alanlarına yönelik konularda araştırmalarını sağlamak. Bu konularda eğlenceli bir şekilde araştırma yapmalarını sağlamak. Bilimin araştırma yöntemlerinin nasıl olduğu ile ilgili öğrenciler bir kazanım elde edecekler. En önemlisi de yarışma, rekabet duygusu olmadan bir proje hazırlamanın keyfini taşıyacaklar. Bilimin günlük yaşamda nerelerde kullanıldığını, bilimin günlük yaşamda ilişkilendirilmesi konusunda kazanım elde edecekler” dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve beraberindekiler, öğrencilerin birbirinden ilginç ve güzel fikirleriyle ortaya çıkan 20 projeyi tek tek inceledi.

Yenice’nin genç mucitleri Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Arapça dalında icraatlarını sergiledi.
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