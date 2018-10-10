KARABÜK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:08

Yenice’nin ilk doğalgazlı sitesi hızla yükseliyor

Karabük’te yaptığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Çebioğlu Grup ilçelere açılmaya başladı. Karabük başta olmak üzere Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde yaptığı konutların ardından doğa cenneti olan Yenice ilçesine de açılan...

Yenice'nin ilk doğalgazlı sitesi hızla yükseliyor
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Karabük’te yaptığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Çebioğlu Grup ilçelere açılmaya başladı. Karabük başta olmak üzere Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde yaptığı konutların ardından doğa cenneti olan Yenice ilçesine de açılan Çebioğlu Grup ilçenin ilk doğalgazlı 211 konutluk dev yatırımı hızla yükseliyor.

Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Karabük başta olmak üzere Safranbolu ve Eskipazar’ın ardından Yenice ilçesinde start verdikleri 5 bloklu 211 konutun ilçenin ilk doğalgazlı sitesi olacağını söyleyerek, 4 ay gibi kısa sürede ilk blokta 8 katı çıktıklarını ve 12. ayda teslim edeceklerini kaydetti.

“ İlçenin ilk doğalgazlı sitesi”

İşadamı Çebi, yüzde 85’nin ormanlarla kaplı olan ve ağaç çeşitliliği bakımından en zengin orman varlıklarını içinde bulunduran Yenice’de Çebioğlu grup olarak ilçenin ilk doğalgazlı olacak 211 konutun startını verdiklerini kaydederek, “ 17 dönüm üzerine konumlandırdığımız ve 5 blok 211 daireden oluşan yeni yaşam alanımızın ilk blokları hızla yükseliyor. Modern bir yaşam standardının oluşacağı ‘Green Park’ konutlarının ilk bloğunu Aralık ayında tamamlayacağız. İçerisinde, kapalı otopark, yüzme havuzu, cami ve sosyal donatılar ile iş merkezlerinin yer aldığı 5 bloklu 211 daireli konutlara ilçe halkımızın yanı sıra gurbetteki hemşehrilerimizde bir hayli yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

İşadamı Çebi, ülke genelinde yaşanan ekonomik sarsıntı sonrası özellikle inşaat sektöründe bir çok yatırımın aksadığını ve durduğunu da kaydederek, “ Bizler inşaat sektörü olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek vererek yatırımlarımızı durdurmadan yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak yatırımımızı vaat edilen zamanında bitirerek, tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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