Zabıta ekipleri bulunan cüzdanı sahibinin eşine teslim etti

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, şehir içinde bir vatandaşın bulduğu içerisinde 580 TL olan bayan cüzdan sahibinin eşine teslim etti.Yenice ilçesinde vatandaşın biri cumartesi günü Yenice pazarında bir cüzdan buldu. Duyarlı...

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, şehir içinde bir vatandaşın bulduğu içerisinde 580 TL olan bayan cüzdan sahibinin eşine teslim etti.

Yenice ilçesinde vatandaşın biri cumartesi günü Yenice pazarında bir cüzdan buldu. Duyarlı vatandaş bulduğu cüzdanı Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri cumartesi günü pazarda bulunan cüzdan için tutanak tutarak gerekli işlemleri uyguladıktan sonra paranın sahibini ulaşmak için çalışma yaptı. Ekipler, parayı kaybeden kişiye belediye hoparlöründen anons ederek kısa sürede ulaştı. Anonsu duyan cüzdan sahibi Safiye Satıcı’nın eşi Muharrem Satıcı eşinin cüzdan düşürdüğünü zabıta ekiplerine ifade ederek cüzdanı ekiplerden teslim aldı.

Yenice Belediyesi Zabıta Komiseri Zekeriya Acar, “13.10.2018 tarihinde vatandaşımız tarafından cumartesi günü Yenice pazarında cüzdan bulunmuş. Vatandaş bulduğu bayan cüzdanını bizlere getirdi. İçinde 580 TL para bulunan bayan cüzdanı, belediyemiz hoparlörlerinden ilan edildikten sonra, karşılaştırma sonucu Safiye Satıcı’ya ait olduğunu tespit ettikten sonra eşi Muharrem Satıcı’ya teslim ettik. Bizler bulunan eşyaları tutanakla teslim alıp araştırma yaparak kayıp eşyaları sahiplerini bularak teslim ediyoruz” dedi.

Eşinin kaybolan cüzdanını teslim alan Muharrem Satıcı ise , “Öncelikle cüzdanı bularak zabıta ekiplerine teslim eden duyarlı vatandaşımıza ve belediye zabıta ekiplerine ilgi, alaka ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.