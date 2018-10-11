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11 Ekim 2018 Perşembe 17:40

Zabıta ekiplerinde fiyat etiketlerine sıkı denetim

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen etiketlere yönelik denetimlere ara verilmeden devam ediliyor.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta...

Zabıta ekiplerinde fiyat etiketlerine sıkı denetim
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Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen etiketlere yönelik denetimlere ara verilmeden devam ediliyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, Safranbolu’da market ve pazar yerlerinde fiyat ve etiketleri ile gramajları kontrol etti.

Ürkmezer, ekiplerin denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, fiyat tutarsızlığı ve gramajlardaki eksiklikleri kontrol ettiklerini belirterek, “Burada amacımız vatandaşlarımızın her hangi bir durumda mağduriyet yaşamamalarıdır. Bu amaçla tüm ekiplerimiz ile birlikte periyodik bir şekilde denetimleri sürdürüyoruz” dedi.

Denetimlerin yalnız etiketlerle ilgili olmadığını ifade eden Ürkmezer, bununla birlikte çalıştırma ruhsatları, ürünlerin hijyenik ve sağlık koşullarına uyup uyulmadığının da kontrol edildiğini söyledi.
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