KARABÜK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:48

Zabıta ekiplerinden zam denetimi

Karabük Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde zam denetimi başlatıldı.Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin talimatıyla...

Zabıta ekiplerinden zam denetimi
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Karabük Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde zam denetimi başlatıldı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin talimatıyla döviz kurlarında yaşanan gelişmeler üzerine fırsatçılık yaparak fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmamak için il genelinde fiyat denetimi yaptı.

Karabük’te bugüne kadar hijyen ve etiket denetimlerini belli aralıklarla sürdüren Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına’ ilişkin tebliğin ardından tüm iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla, kasadaki fiyatları mukayese ediliyor. Reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile 3 ay önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı tespit ediliyor. Ayrıca yazar kasa ile barkotta okutulan fiyatlar, yazar kasada yazılı gramaj ile ürünün ambalaj gramajı kontrolü, fiyat etiketinde yazılı rakamlar ile barkotta okutulan fiyatların karşılaştırılması, yabancı para birimleri ile ilgili fiyat tespiti yapılarak kullanan olup, olmadığının kontrolü gerçekleştiriliyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerini il genelindeki marketleri denetlemek üzere görevlendirdiklerini belirterek, “Zabıta ekiplerimiz, şehir merkezinde bulunan bakkal ve marketleri gezerek, fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
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