Karakaya Barajına Düşen Otobüs İle İlgili İnceleme

Otobüsün Baraj Gölüne düştüğü sırada, olaya ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Feribotunda görevli personellerin müdahale ettiği bildirildi.

Olayın Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirilmesi üzerine, Su Altı arama Kurtarma ekiplerinin çok kısa süre içerisinde Baraj Gölüne düşen otobüse yetişerek içeride bulunan 6 yolcu ve otobüs şoförünü tahliye ettikleri ifade edildi.

Olay yerine Malatya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, otobüsün baraja düştüğü sırada kıyıda bulunan Belediyeye ait feribota çarpmasının çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirterek, “ Sevindiğimiz tek şey suyun altında canlı olmaması. Menfur bir kaza olmuş, geçmiş olsun diyoruz. Tek sevindiğimiz can zayiatı olmaması. Büyükşehir Belediyemize ait İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı dalgıçlarımız da suyun altın gerekli incelemeleri de yaptılar. Otobüsün içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olmadığını bizlere ifade ettiler. Aracımızı suyun içerisinden çıkarmak için çalışmalar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan personellerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca otobüs içerisinde bulunan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.

Öte yandan otobüs içerisinde bulunan yolculardan soğuktan etkilenen 3 kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.