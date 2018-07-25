Başkan Çalışkan: '4 yılda Karaman'a 400 milyon liralık yatırım yaptık'

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bir araya geldiği mahalle muhtarlarına belediye çalışmaları ile devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Kale Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen istişare toplantısında muhtarların talep ve görüşlerini alan Çalışkan, Karaman Belediyesi olarak geçen dört yıl içerisinde çok güzel çalışmaları el birliği içerisinde gerçekleştirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de Karaman için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Çalışkan konuşmasında, “Şehrimizdeki esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz gibi yine belirli dönemlerde de siz değerli muhtarlarımızla da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu toplantılarla hem geçmiş yılların bir değerlendirmesini yapıyoruz, hem de mahallelerimizdeki beklentiler ışığında hep birlikte kendimize yol haritası oluşturuyoruz” dedi.

“Dört yılda Karaman’a 400 milyonluk yatırım yaptık”

Görev süresi içerisinde Karaman’ı bir bütün olarak ele aldıklarını anlatan Başkan Çalışkan, yapılan hizmetlerle ilgili olarak, "Merkez mahallelerimizden kenar mahallelerimize kadar az veya çok elimizin değmediği hiçbir caddemiz ve sokağımız kalmadı. Yeşil Bir Karaman diyerek yola çıktık ve tüm mahallelerimizde büyük-küçük birçok park, oyun ve spor alanı hizmete açtık. Göreve geldiğimizde Karaman’ın yüzde 65’lik kısmına doğalgaz verilirken bugüne geldiğimizde yüzde 99’luk kısma doğalgaz ulaştırdık. Karaman Belediyesi olarak Havaalanı, Lojistik Merkez, Serbest Bölge ve Tıp Fakültesi gibi çok önemli projelerin içerisinde yer aldık. Çünkü bu büyük projelerin Karaman’a gelmesi demek, bu şehrin gelişimine katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda istihdam demek. 35 yıldır bu şehrin önemli bir sorunu olan Topucağı, sit alanından kurtarıyoruz. İnşallah o bölgede eski Karaman’ı yaşatıp etrafında yapılacak düzenlemelerle sadece Topucak Mahallesini değil, bu durumdan etkilenen etrafındaki diğer mahalleleri de imarsal sıkıntılarından kurtaracağız. Dört yılda Karaman’a yaptığımız yatırım 400 milyon liradır. Geçen döneme baktığımızda yapılan hizmetin tam dört katı. Bu hizmetleri gerçekleştirirken elimizdeki kaynakları altyapıya ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarına göre değerlendiriyor, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, biz de şehrimizde bu hedeflere ulaşacak altyapıyı oluşturmak adına aynı vizyonla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İstişare toplantısının sonunda söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, Karaman Belediyesinin mahalle ve hizmet ayrımı yapmadan şehrin tamamının çehresini değiştirdiğini dile getirerek, tüm muhtarlar adına Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’a teşekkür etti.