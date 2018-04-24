KARAMAN:
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24 Nisan 2018 Salı 09:23

Başkan Çalışkan: “Vatandaşlarımız mevcut otoparkları kullanmıyor”

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, şehir merkezinde yaşanan otopark sorununun, aslında vatandaşların mevcut otoparkları kullanmadığından dolayı yaşandığını söyledi.Belediye olarak şehir merkezindeki otopark sorununu çözmek...

Başkan Çalışkan: 'Vatandaşlarımız mevcut otoparkları kullanmıyor”
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Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, şehir merkezinde yaşanan otopark sorununun, aslında vatandaşların mevcut otoparkları kullanmadığından dolayı yaşandığını söyledi.

Belediye olarak şehir merkezindeki otopark sorununu çözmek için iki büyük projeye imarda otopark eklediklerini anlatan Çalışkan, “Karaman’da bakıldığı zaman bir otopark sıkıntısının olduğu görülüyor. Bu yaşanan sıkıntı ise bir merkezde ve belli bir noktadadır. Bunun yanında yıllardır şehir merkezinde hizmet veren alternatif otoparklarımız var. Bu oto parklarımıza şimdi gidin bakın boş durumdalar. Şehir merkezi içinde geçmiş dönemlerde her hangi bir imar uygulamasında otopark alanı yok. Bizim en son yapmış olduğumuz çalışmada özellikle Tartan Konağının bulunduğu bölgedeki meydanın altınının kurulla birlikte görüşerek bir otopark yapılması noktasında imara eklettik. Birde Aktekke Meydan projesinin içerisinde yer alan mevcut 4 Nolu Sağlık Ocağı ile barakaların olduğu bölgenin altıda otopark olarak imara işlenmiş oldu. Bu iki proje sayesinde şehrin otopark sorunu da ortadan kalkmış olacak. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Şehir merkezinde şu an dört adet otoparkımız var ve bu otoparkların toplam araç kapasitesi bin 600 civarında. Bu gün hizmet veren bu otoparklarımıza gidip bakın 50 araç yoktur. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor” dedi.
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