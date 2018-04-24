Başkan Canuylasi, taksici esnafıyla biraraya geldi

Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, başkan seçildikten sonra ilk toplantısını taksici esnafı ve basınla yaptı.

Kale Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdür Yardımcısı Şerafettin Coşkun, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal’da katıldı. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, “Göreve geldikten sonra taksici esnafımızın sorunlarını iyi bildiğim için ilk onlarla bir araya gelmek istedim. Çünkü Karaman’da taksicilik gerçekten zor bir meslek. Aracı olmayan, acil bir yere yetişmesi gereken vatandaşın ilk aklına gelen taksicilerdir. Hepimiz ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Umarım bundan sonra daha fazla birlikte olup sorunlara hep beraber çözüm arayacağız” dedi.

Toplantıda söz alan taksiciler ise yaşadıkları sorunları aktardı.