Karaman Belediyesinin büyük yatırımları tek tek hizmete giriyor

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediyenin öncülüğünde devam eden büyük yatırımların artık tek tek hizmete girmeye başlayacağını belirterek, ilk etapta önümüzdeki Haziran ayı içerisinde şehre tatlı suyun verileceğini söyledi.

Yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, Karaman’ın ihtiyacı olan içme suyunu yılardır 22 yer altı kuyusundan sağladığını kaydeden Çalışkan, “Milyonlarca metreküp suyu yer altından çekerek tarım memleketi olan bir şehirde, içme suyu olarak kullanıyoruz. Amacımız yıllar önce yapımına başlanan İbrala Barajından şehrimize içme suyunun getirilmesiydi. Geçtiğimiz dönemlerde bizimle birlikte 2014 yılı itibarıyla hem içme suyu terfi, hem de içme suyu artma tesisinin ihalesi gerçekleşti. Fakat bu süreçler içerisinde baktığınız zaman terfi hattı yüzde 95’i ile tamamlanmış oldu. Ama arıtmada yine bir müteahhit firmamızın sıkıntısından kaynaklanan bir gecikme yaşandı. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde yani Haziran ayı içerisinde şehrimize İbrala Barajından suyu vermiş olacağız. Böylece yeraltı kuyularından da suyu çekmeyerek tarım sektörüne de avantaj sağlamış olacağız. Şehir olarak bu vesileyle kaliteli bir suyu tüketmeye başlayacağız. Bu suyun gelmesiyle birlikte su fiyatları da düşecek” dedi.

“80 yılda yapılan yeşil alan ve parkların üç katı 4 yılda yaptık”

Konuşmasında Karaman Belediyesinin son yıllarda yeşil alan ve parklara büyük önem verdiğine de değinen Çalışkan, “Şuanda bakıldığı zaman yeşil alan noktasında 4 yıllık bir süreçte neredeyse yaklaşık 80 yıllık bir dönemin yapmış olduğu yeşil alan ve park alanının üç katını yapmış durumdayız. Piri Reis, Necmettin Erbakan, Seyir Terasları, Piri Reis Vadisi ve son olarak da Türk Dünyası Kültür Parkı, bunları topladığınız zaman yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir park alanına sahip olmuş oluyoruz” diye konuştu.

“Karaman’ın yüzde 95’i sıcak asfaltla kaplandı”

Asfalt çalışmalarına da değinen Belediye Başkanı Çalışkan, “Karaman’ın büyük bölümü sıcak asfaltla tanıştı. Geçmiş dönemlerle kıyaslayacak olur isek kat ve kat asfalt yaptık. Şuanda doğalgaz çalışmaları yapılan Üniversite, Şeyh Edibali, Larende, Yenişehir ve Sümer Mahallelerimizin doğalgaz altyapısının tamamlanmasıyla birlikte kaldırım ve asfaltlarını yapacağız. Uzun yıllara yönelik bir inceleme yaptığımız zaman 4 yıllık bir süreçte hemen hemen yüzde 95’lik Karaman’ın bütününe sıcak asfaltı yapmış olacağız. Soğuk asfaltlı yollarımızda doğalgazın yapılmasıyla sıcak asfalta dönüşecek” dedi.

“Çevre yolu bu yıl sonunda eksiksiz ulaşıma açılacak”

Halen yapımı devam eden çevre yolunun son durumu hakkında da bilgi veren Çalışkan, “Bizim iki etaplı bir çevre yolu çalışmamız vardı. Bu çevre yolunun toplam uzunluğu ise 21 kilometreden oluşuyor. Birinci etabı bundan 2 yıl önce ihale edilmişti. Fakat ihalede bir sorun yaşandığı için aksama meydana geldi. Şuan yeniden Karayolları Bölge Müdürlüğü ihalemizi yeniden gerçekleştirdi. İkinci etap çalışmaları zaten sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmaz ise bu yılın sonu itibarıyla her şeyi tamamlanmış halde çevre yolumuzu da ulaşıma açmış olacağız” diye konuştu.