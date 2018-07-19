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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:48

Karaman POMEM’de 360 polis adayı mezun oldu

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 360 polis adayı için tören düzenlendi.Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sonra dönem birincisi Ahmet...

Karaman POMEM'de 360 polis adayı mezun oldu
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Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 360 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sonra dönem birincisi Ahmet Yıldırım yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Dereceye giren ilk 3 öğrenciye Karaman Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy tarafından başarı belgesi, plaket ve hediye verildi.

Vali Yardımcısı Çınarsoy yaptığı konuşmada, mezun olan tüm adaylara başarılar dileyerek, "Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Eğitimimizi sadece okulda değil görev aldığımız yerlerde de devam ettirmemiz şart. Çünkü polisin görevi son derece önemli. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak gibi bir göreviniz var. Suç işlemeyi önlemek suç işlenmişse suçluyu yakalamak. Bu görevi yerine getirirken polisimizin son derece duyarlı olması lazım. Aynı zamanda son derece cana yakın ve sevecen olması lazım. Vatandaşımız polisinden korkmamalı. Vatandaş polisini sevecek. Her şey sevgiyle başlar” dedi.

Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk de, okullarının üçüncü mezunlarını verdiğini belirterek, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini, mezunlarımızın hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde devletine bağlı adil ve tarafsız olarak hiçbir unsurun etkisinde kalmaksızın yürüteceklerine inancım tamdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından polis adayları yemin ederek kep attı. Tören sonrası polis adayları ile aileleri fotoğraf çektirip, mezuniyeti kutladı. Mezuniyet törenine Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’da katıldı.
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