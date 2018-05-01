Karaman’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Karaman’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Tren garı önünde toplanan Karaman Eğitim-Sen, Çağdaş Gençlik, CHP Karaman İl Başkanlığı, Selüloz İş Sendikası üyeleri, davul ve zurna eşliğinde 1. İstasyon Caddesi’nde yürüyerek kutlamaların yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na geldi. Kutlamalar öncesi sendika başkanları birer konuşma yaptı.

Eğitim-Sen Karaman Şube Başkanı Derya Kart yaptığı konuşmada, “İşimiz, ekmeğimiz, yarınlarımız için eşit ve demokratik bir ülkede bir arada kardeşçe yaşamak için alanlardayız. Bu yıl 1 Mayıs’ı 128’inci kes işçi sınıfına uluslararası bir düzeyde birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutluyoruz. 1 Mayıs ilk kes kutlandığı 1890 yılından bu yana bütün ülkelerde işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara karşı talepleriyle alanlara çıktığı, birlik, mücadele ve dayanışma duygularını en somut şekilde alanlara yansıttığı evrensel bir gün olarak kabul edilmektedir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık şarkılar eşliğinde oynayarak halay çekti. Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.