KARAMAN:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:01

Karaman’da, Kemal Kaynaş Stadyumu’nun çimleri bakıma alındı

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kemal Kaynaş Stadyumu’nda çim bakım çalışmaları başladı.Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 1994 yılında faaliyete geçmiş olan çim...

Karaman'da, Kemal Kaynaş Stadyumu'nun çimleri bakıma alındı
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Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kemal Kaynaş Stadyumu’nda çim bakım çalışmaları başladı.

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 1994 yılında faaliyete geçmiş olan çim yüzeyli, tartan atletizm pistli Kemal Kaynaş Stadyumu’nun çimleri kurumun çim bakım ekibi tarafından yeni futbol sezonuna hazırlanıyor. Bölgesel Amatör Bal Ligi’nin sona ermesinin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kemal Kaynaş Stadyumu’nun çimlerine yoğun bir bakım programı uygulanıyor. Yapılan bakım çalışmalarıyla eskisinden daha iyi duruma getirilmesi planlanan zeminin Haziran ayı itibari ile istenilen noktaya gelmesi bekleniyor. Yaklaşık iki aylık süreci kapsayan çim bakım çalışmalarına ilk olarak sahanın en boy sıfır ayarında çimlerin biçilmesi ile başlandı. Yine sahaya en boy kök havalandırma (verti drain) yapılarak boş kapsül atıldı. Ardından sahaya yüzey havalandırma (verti-cut) çalışmaları yapılarak, sahaya çim tohumu ile ara ekimi yapıldı. Son aşamasında kumlama yapılan çimler Raspa edildikten sonra gübreleme ile dinlenmeye bırakıldı. Bakım çalışmaları devam edilen çimler daha sonra ilaçlanmaya alınacak.

Yapılan çim bakım çalışmalarıyla daha iyi bir hizmet vermek istediklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Bilindiği gibi Kemal Kaynaş Stadyumu, Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) mücadele eden Karaman Belediyespor’un müsabakalarını oynadığı saha. Bunun dışında yıl içerisinde de birçok karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. İl Müdürlüğü olarak bu sahanın bakımına çok önem veriyoruz. Çünkü il stadımızda yıl içerisinde birçok maç oynanmakta ve haliyle zemin yıpranmakta. Bu kapsamda sezon sonu olmasını fırsat bilerek stadımızın çimlerini yoğun bir bakıma aldık. Her hafta yaptığımız testlerle de sıkıntıların azalarak devam ettiğini görüyoruz. Sahamız inşallah çok kısa sürede daha iyi olacaktır” dedi.
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