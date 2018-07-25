Karaman’da köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor

Karaman’da İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, Özdemir-Bucakkışla köyleri arasında devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, sezonun başlamasıyla asfaltlama çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirterek, “2018 programı doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Gelen talepleri ve acil ihtiyaç durumlarını da göz önünde bulundurarak mevsim koşulları elverdiği sürece yol yapım ve yama çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Buradan özveriyle çalışan Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğüne bağlı ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.