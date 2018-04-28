Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla takibe aldıkları Kamil N.’yi (42) Fatih Mahallesi’nde yakaladı. Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 50 gram esrar buldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla takibe aldıkları Kamil...