Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla takibe aldıkları Kamil N.’yi (42) Fatih Mahallesi’nde yakaladı. Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 50 gram esrar buldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla takibe aldıkları Kamil...

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