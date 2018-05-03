KMÜ Rektörü Akgül, Türkiye ikincisi tekvando takımını kabul etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tekvando Takımı, Türkiye Tekvando Şampiyonasında takım halinde ikinci olarak Üniversiteler Avrupa Tekvando Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğinde 9-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvada KMÜ Tekvando Takımı, ferdi branşlarda da önemli dereceler elde etti. Ferdi branşta 58 kiloda Fuat Can Aldemir, Türkiye 1.’si olurken 54 kiloda Harun Tarhan, Türkiye 2.’si; 63 kiloda Kürşat Büyükeken ve +87 kiloda da Muhammet Emin Kocaman Türkiye 3.’sü oldu. KMÜ Tekvando Takımı Antrenörü Öğretim Görevlisi Ali Erdoğan ve beraberindeki sporcular KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü ziyaret ederek turnuva hakkında bilgi verdi.

KMÜ Tekvando Takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Tekvando Takımımız göstermiş olduğu başarı ile KMÜ ailesine gurur yaşatmıştır. İnanıyorum ki Avrupa Şampiyonasında da güzel mücadeleler sergileyecekler. Turnuvaya katılan bütün sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” açıklamasında bulundu.

Ziyaret, gelecek hedefleriyle ilgili değerlendirmelerin ardından hediye takdimleriyle sona erdi.