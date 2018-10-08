KMÜ’de “Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi” sona erdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi’ sona erdi.Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden yetkin bilim insanları, araştırmacılar ve çok...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi’ sona erdi.

Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden yetkin bilim insanları, araştırmacılar ve çok sayıda davetlinin katıldığı ‘Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi’nde üç gün boyunca 41 oturumda 200’e yakın bildiri sunuldu.

Kongrenin sonunda açıklamada bulunan Kongre Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, “Üç gün boyunca devam eden kongremizin bilimsel kısmı sona erdi. Umarım çok faydalı bir kongre olmuştur. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Bir kimyacı olarak farklı gözle baktığım zaman dolu dolu bir kongre geçti. Oturumlar ilgiyle takip edildi, sunumlar çok kaliteliydi, konuşmacılarımız çok iyi performans sergilediler. Emeği geçen, katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Davetli konuşmacılardan Jörg Koppitz ise, güzel bir kongre olduğunu ve katılmaktan son derece memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kongre bildirilerinin özel bir sayıda yayınlanacağını duyurdu.

‘Uluslararası Matematiksel Çalışmalar ve Uygulamaları Kongresi’ poster sergisi sunumlarının ardından Karaman’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin gezilmesiyle birlikte sona erdi.