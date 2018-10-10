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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:51

KMÜ’lü öğrencilerden kan bağışı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen ve çok sayıda personel ile öğrencinin katıldığı...

KMÜ'lü öğrencilerden kan bağışı
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen ve çok sayıda personel ile öğrencinin katıldığı etkinlikte Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezine 76 ünite kan bağışının yanı sıra 16 ünite de ilik nakli için bağış yapıldı. Kızılay Kan Bağışı Merkezi yetkilileri bağış kampanyasının ardından tek günde yapılan 76 ünite bağış için topluluk üyelerine ve bağışçılara teşekkür ettiler. Topluluk Başkanı Ali Tulgaç ise düzenlemiş oldukları bu anlamlı etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Kızılay Kan Bağışı Merkezi yetkililerinin verdiği bilgiye göre tek günde yapılan en fazla bağış miktarına ulaşmışız. Bu başarı bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza ve Kızılay Kan Bağışı Merkezine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
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