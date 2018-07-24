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24 Temmuz 2018 Salı 13:15

Larende ve Sümer Mahallelerinde asfaltlanmamış yol kalmadı

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Larende ve Sümer mahallesinde yürüttüğü asfalt çalışmalarında, 40 sokak, 1 cadde ve 1 altgeçit asfaltladı.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonu ile birlikte başlattığı asfalt ve kaldırım...

Larende ve Sümer Mahallelerinde asfaltlanmamış yol kalmadı
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Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Larende ve Sümer mahallesinde yürüttüğü asfalt çalışmalarında, 40 sokak, 1 cadde ve 1 altgeçit asfaltladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonu ile birlikte başlattığı asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Altyapısı tamamlanmış bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, son olarak Larende ve Sümer mahallesinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Bu bölgede kapsamlı bir çalışma yapan ekipler, Larende Altgeçidi, Ahmet Öktem Caddesi ve 40 sokakta yaptığı asfalt çalışmasıyla Larende ve Sümer Mahallesinde asfaltsız yol bırakmadı.

Öte yandan, fen işleri ekipleri 2. TOKİ ile 3. TOKİ’yi birbirine bağlayan yolu da asfaltlayarak ulaşıma açtı. Larende ve Sümer mahallesinde tüm yolların sıcak asfaltla kaplandığını söyleyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bu iki mahalledeki alt ve üstyapı çalışmalarının sezon başından beri koordineli bir şekilde devam ettiğini ifade ederek yağmur suyu, içme suyu ve doğalgaz hattının tamamlanmasıyla birlikte başlayan asfalt ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
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