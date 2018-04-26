KARAMAN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:48

Otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı
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Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, babaannesinin evine gittiği öğrenilen 10 yaşındaki Ümmü Gülsüm T.’ye yolun karşısına geçtiği sırada Mehmet O. yönetimindeki 70 DK 234 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralan küçük kız çocuğu çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayakkabısının birisi kaza yerinde kalan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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