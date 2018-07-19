Rektör Akgül, kalite ve bilgi güvenliği sürecini değerlendirdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi birim sorumluları ile bir araya geldi.Ocak ayında başlayarak Haziran ayına kadar devam eden temel eğitimler ve...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi birim sorumluları ile bir araya geldi.

Ocak ayında başlayarak Haziran ayına kadar devam eden temel eğitimler ve iç tetkik eğitimlerinin ardından süreci başarılı bir şekilde tamamlayan Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi birim sorumluları Rektör Akgül ile birlikte elde edilen başarının değerlendirmesini yaptı. Rektör Akgül, birlikte yenilen yemek ve yapılan değerlendirmenin ardından bütün ekibe teşekkür ederek, “Dış tetkik sürecini verimli bir şekilde tamamlayan üniversitemiz, sizlerin özverili çalışmalarının sonucu olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.” dedi.

Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu başarının elde edilmesinde gösterilen özveri ve disiplinli çalışmanın önemi elbette ki yadsınamaz. Fakat başarının değeri, sürdürülebilirliği ile ölçülebilir. Bu bağlamda kalite sürecinde de önceliğimiz belge almak değil, kalite standartlarını titizlik içerisinde kararlı bir şekilde sürdürebilmek olmalıdır. Belgelendirme sürecinde gösterilen başarının bundan sonraki dönemde de devam ettirilmesi; yapılan çalışmaların süreklilik kazanması açısından büyük önem taşıyor. Şahsım ve üniversite yönetimi olarak kalite politikamızdaki kararlılığımızın arkasında durarak hep birlikte güzel işlere imza atma yolunda gayretimizi sürdüreceğiz. Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendiren ve yönetim anlayışını daha etkin bir seviyeye taşıyan bu süreçte çalışmalarımıza katkı veren tüm personelimizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”